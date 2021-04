Capelli corti e medi, 10 tagli di tendenza che domineranno nella primavera 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) «Capelli lunghi» uguale «femminilità all’ennesima»? Ditelo a chi ne è ancora convinta che questa equazione tricotica è superata da un pezzo! La chioma Rapunzel come sinonimo di fascino e appeal è un mito vecchio stile e le ultime tendenze in fatto di hairloook per capelli corti e medi lo dimostrano alla grande. Per cui, smartphone alla mano perché dopo aver dato un’occhiata ai trend che spopoleranno (e che già stanno spopolando) nel 2021 prendere appuntamento dal parrucchiere, appena possibile, sarà un attimo. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) «Capelli lunghi» uguale «femminilità all’ennesima»? Ditelo a chi ne è ancora convinta che questa equazione tricotica è superata da un pezzo! La chioma Rapunzel come sinonimo di fascino e appeal è un mito vecchio stile e le ultime tendenze in fatto di hairloook per capelli corti e medi lo dimostrano alla grande. Per cui, smartphone alla mano perché dopo aver dato un’occhiata ai trend che spopoleranno (e che già stanno spopolando) nel 2021 prendere appuntamento dal parrucchiere, appena possibile, sarà un attimo.

Ultime Notizie dalla rete : Capelli corti Fernando Pessoa e David Bowie: identità trasformiste Per quanto riguarda lo stile, sembrano passati decenni dalle vesti colorate e luccicanti di Ziggy Stardust: ora indossa una camicia bianca, dei pantaloni neri e panciotto; i capelli sono corti e ...

Capelli rossi 2021: tutte le tendenze per la Primavera Estate Bowl cut rosso Il taglio di capelli corti a scodella, conosciuto anche come bowl cut , torna anche quest'anno, ma in variante rosso ginger. Questo look con frangia asimmetrica è firmato Cotril. Gigi ...

Capelli corti e medi, 10 tagli di tendenza che domineranno nella primavera 2021 Vanity Fair.it Il caschetto con frangetta di Alessandra Amoroso è il taglio da copiare questa primavera Alessandra Amoroso è tornata sulla scena musicale con nuova musica e un nuovo taglio di capelli tutto da copiare ...

Taglio capelli corti primavera 2021, la frangia di Alessandra Amoroso Il nuovo taglio di capelli con frangia di Alessandra Amoroso è pronto ad entrare nella Hall of Fame delle frangette corte più carine di stagione. “L’hairlook di Alessandra Amoroso è sicuramente ispira ...

