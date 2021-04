Archivio comunale, Cammarano (M5S): “Chiarire l’effettiva gestione comunale” (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Riflettori ancora puntati sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versa l’Archivio generale del Comune di Salerno, di proprietà dell’amministrazione. Ad accendere le polemiche le associazioni Help Tutela e Sostegno dei Consumatori e Salute e Vita, presieduti rispettivamente da Nadia Bassano e Lorenzo Forte. A sollecitare la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano eletto nella circoscrizione di Salerno. “Sulla base delle informazioni in mio possesso, l’Archivio, nelle sue tre divisioni (Archivio corrente, Archivio di deposito, Archivio storico) soffrirebbe di un’evidente carenza di personale, anche rispetto a precisi obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia”, ha ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Riflettori ancora puntati sulle condizioni di degrado e abbandono in cui versa l’generale del Comune di Salerno, di proprietà dell’amministrazione. Ad accendere le polemiche le associazioni Help Tutela e Sostegno dei Consumatori e Salute e Vita, presieduti rispettivamente da Nadia Bassano e Lorenzo Forte. A sollecitare la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Micheleeletto nella circoscrizione di Salerno. “Sulla base delle informazioni in mio possesso, l’, nelle sue tre divisioni (corrente,di deposito,storico) soffrirebbe di un’evidente carenza di personale, anche rispetto a precisi obblighi richiesti dalla normativa vigente in materia”, ha ...

