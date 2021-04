Visco | ripresa “fragile” a causa ritardi vaccini

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Idelle vaccinazioni sono ladella lentadell’economia. Lo ribadisce il Governatore della banca d’Italia, Ignazio, in una intervista a Bloomberg TV, indicando che occorre “accelerare” la campagna vaccinare a livello mondiale per ripristinare la fiducia. Peril recupero avviato a livello economico “rimane” adelle incertezze e della “disomogeneità” della campagna di vaccinazioni nei vari Paesi. “Vediamo la luce alla fine del tunnel ma bisogna trovare la strada per accelerare l’uscita da questo tunnel”, ha sottolineato il governatore.ha definito il Recovery Fund “cruciale” per il suo orientamento di medio termine ed ha ricordato che “per i mesi e gli anni futuri è importante assicurarsi ...

I ritardi delle vaccinazioni sono la causa della lentadell'economia. Lo ribadisce il Governatore della banca d'Italia, Ignazio, in una intervista a Bloomberg TV, indicando che occorre "accelerare" la campagna vaccinare a livello mondiale ...ha citato turismo, cultura e accoglienza e ci sara' molto da fare per stimolare la. Tornando a parlare di Europa,ha osservato come i ritardi nelle vaccinazioni siano la ...I ritardi delle vaccinazioni sono la causa della lenta ripresa dell'economia. Lo ribadisce il Governatore della banca d'Italia, Ignazio Visco, in ...Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha un appello affinché gli stimoli economici lanciati dalla Bce rimangano per tutto il tempo necessario a garantire una solida ripresa: "Posticipare in modo ...