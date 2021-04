VIDEO Masters Augusta 2021: highlights e sintesi del primo giro. Justin Rose, una giornata regale (Di venerdì 9 aprile 2021) Prima giornata in archivio al Masters per l’edizione 2021. All’Augusta National una spettacolare performance di Justin Rose ha permesso all’inglese di volare al comando con uno score complessivo di -7 (65 colpi). E dire che aveva iniziato con due bogey alla 1 e alla 7, poi dall’eagle alla 8 sono arrivati sette birdie nelle nove successive buche. Ma non è solo questa la notizia notevole della giornata: basti pensare, per esempio, alla buca in uno di Tommy Fleetwood alla 16. L’inglese, stavolta, non utilizza la tecnica dei giri di prova (quella resa famosa da Jon Rahm, in sostanza), ma piazza comunque l’impresa per cui ci vuole sempre tanta abilità e quel pizzico neanche troppo piccolo di fortuna. Sono soltanto 8 i giocatori sotto il par, e tra questi ci sono vari ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Primain archivio alper l’edizione. All’National una spettacolare performance diha permesso all’inglese di volare al comando con uno score complessivo di -7 (65 colpi). E dire che aveva iniziato con due bogey alla 1 e alla 7, poi dall’eagle alla 8 sono arrivati sette birdie nelle nove successive buche. Ma non è solo questa la notizia notevole della: basti pensare, per esempio, alla buca in uno di Tommy Fleetwood alla 16. L’inglese, stavolta, non utilizza la tecnica dei giri di prova (quella resa famosa da Jon Rahm, in sostanza), ma piazza comunque l’impresa per cui ci vuole sempre tanta abilità e quel pizzico neanche troppo piccolo di fortuna. Sono soltanto 8 i giocatori sotto il par, e tra questi ci sono vari ...

