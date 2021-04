Vaccini, Draghi dà la colpa ai giovani. È davvero così? Segui la diretta col vicedirettore Simone Ceriotti (Di venerdì 9 aprile 2021) Corsie preferenziali, persone che hanno saltato la fila, destinata agli anziani, pur di vaccinarsi. Ma chi ha la responsabilità? Mario Draghi, nella conferenza stampa di ieri, ha citato a titolo esemplificativo gli psicologi. Ma come sono andate veramente le cose? In diretta ne parlano il vicedirettore de ilFattoQuotidiano.it, Simone Ceriotti, Fabio Amato e Martina Milone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Corsie preferenziali, persone che hanno saltato la fila, destinata agli anziani, pur di vaccinarsi. Ma chi ha la responsabilità? Mario, nella conferenza stampa di ieri, ha citato a titolo esemplificativo gli psicologi. Ma come sono andate veramente le cose? Inne parlano ilde ilFattoQuotidiano.it,, Fabio Amato e Martina Milone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BentivogliMarco : Su vaccini ai furbi che saltano la fila e #Erdogan #Draghi finalmente usa il linguaggio della parresia. Delinque… - fattoquotidiano : #Vaccini: Draghi se la prende con i 'giovani' che saltano la fila. Ma non c'era il piano Figliuolo? Sul Fatto di do… - Maumol : Draghi mette fine al Conte 2: la ripresa riparte con le riaperture non con i sussidi e i vaccini vanno ai più debol… - SteBonetti : L'Aria che Tira, Ilaria Capua inchioda Draghi e Regioni: ecco perché abbiamo tutti questi morti - Il Tempo - ampsicora66 : RT @colvieux: Questi sono solo alcuni dei ragazzi e ragazze che ospitiamo in comunità. Molti senza famiglia o con problemi psichiatrici. #I… -