Vaccini Covid, Ema studia casi di trombosi anche per Janssen e segnalazioni di sindrome da perdita capillare per Astrazeneca (Di venerdì 9 aprile 2021) anche il vaccino Janssen (Johnson&Johnson), a vettore virale come Astrazeneca, è finito sotto la lente di ingrandimento del Comitato di farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco. L'Ema sta studiando eventi tromboembolici rari post vaccinazione segnalati anche per composto monodose, sviluppato negli Stati Uniti, che è stato recentemente autorizzato all'uso anche in Europa. Gli esperti hanno dunque avviato una revisione del segnale di sicurezza relativo al vaccino per valutare le segnalazioni di eventi tromboembolici (formazione di coaguli di sangue, con conseguente ostruzione di un vaso). Dopo questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo i dati aggiornati riportati oggi nella nota, "4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti ...

