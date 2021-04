Tom Holland protagonista di “The Crowded Room” per Apple+ (Di venerdì 9 aprile 2021) Tom Holland, noto al grande pubblico principalmente per il suo ruolo di Spider-Man nell’universo cinematografico Marvel, entra nel cast di una nuova serie targata Apple+ e intitolata “The Crowded Room”. Strutturata in dieci episodi, questa produzione televisiva di stampo antologico si pone come obiettivo l’esplorazione di storie vere di persone che hanno combattuto e imparato a convivere con la malattia mentale. Tom Holland sarà protagonista, nonché produttore esecutivo, dell’intera prima stagione. Interpreterà Billy Morgan, la prima persona prosciolta dall’accusa di un crimine di grave entità (lo stupro di tre donne nel campus dell’Università statale dell’Ohio) in ragione di un disturbo dissociativo d’identità. La perizia psichiatrica stabilì che nella mente del ventiduenne Morgan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Tom, noto al grande pubblico principalmente per il suo ruolo di Spider-Man nell’universo cinematografico Marvel, entra nel cast di una nuova serie targatae intitolata “The”. Strutturata in dieci episodi, questa produzione televisiva di stampo antologico si pone come obiettivo l’esplorazione di storie vere di persone che hanno combattuto e imparato a convivere con la malattia mentale. Tomsarà, nonché produttore esecutivo, dell’intera prima stagione. Interpreterà Billy Morgan, la prima persona prosciolta dall’accusa di un crimine di grave entità (lo stupro di tre donne nel campus dell’Università statale dell’Ohio) in ragione di un disturbo dissociativo d’identità. La perizia psichiatrica stabilì che nella mente del ventiduenne Morgan ...

