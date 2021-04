The Falcon and The Winter Soldier: la fine di un simbolo (Di venerdì 9 aprile 2021) Scioccante. Se si dovesse cercare una parola per descrivere questo quarto episodio di The Falcon and The Winter Soldier, sarebbe questa. Un episodio che lavora sulla tensione e sull’ interiorità dei protagonisti dando una profonda tridimensionalità soprattutto ai personaggi di Sam Wilson e John Walker. Una narrazione che rimane coerente alle intenzioni della serie e che propone, a metà stagione, una coraggiosa virata. Un prodotto che, a differenza di WandaVision, risulta vicino e familiare agli scorsi lavori dei Marvel Studios, ma allo tempo incredibilmente diverso. The Falcon and The Winter Soldier racconta la società in tutte le sue ingiustizie, diseguaglianze e contraddizioni. L’eredità e il potere sono i veri protagonisti di questo quarto episodio che apre la strada ad un finale di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Scioccante. Se si dovesse cercare una parola per descrivere questo quarto episodio di Theand The, sarebbe questa. Un episodio che lavora sulla tensione e sull’ interiorità dei protagonisti dando una profonda tridimensionalità soprattutto ai personaggi di Sam Wilson e John Walker. Una narrazione che rimane coerente alle intenzioni della serie e che propone, a metà stagione, una coraggiosa virata. Un prodotto che, a differenza di WandaVision, risulta vicino e familiare agli scorsi lavori dei Marvel Studios, ma allo tempo incredibilmente diverso. Theand Theracconta la società in tutte le sue ingiustizie, diseguaglianze e contraddizioni. L’eredità e il potere sono i veri protagonisti di questo quarto episodio che apre la strada ad un finale di ...

