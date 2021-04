The Crown 5: le riprese a luglio con un cast tutto nuovo (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Inghilterra si prepara a ospitare la lavorazione della quinta stagione di The Crown che vedrà l'arrivo di un cast tutto nuovo. Netflix si accinge a dare il via alla lavorazione della quinta stagione dell'hit The Crown. La produzione dei nuovi episodi inizierà a luglio, con un cast completamente nuovo di attori destinato a sostituire il precedente team guidato da Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta. Come riporta Variety, le riprese prenderanno il via a luglio. Imelda Staunton prenderà il posto di Olivia Colman nei panni della Regina. La produzione si aprirà due mesi dopo la fine delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria nella speranza che entro luglio il paese si riprenda dagli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Inghilterra si prepara a ospitare la lavorazione della quinta stagione di Theche vedrà l'arrivo di un. Netflix si accinge a dare il via alla lavorazione della quinta stagione dell'hit The. La produzione dei nuovi episodi inizierà a, con uncompletamentedi attori destinato a sostituire il precedente team guidato da Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta. Come riporta Variety, leprenderanno il via a. Imelda Staunton prenderà il posto di Olivia Colman nei panni della Regina. La produzione si aprirà due mesi dopo la fine delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria nella speranza che entroil paese si riprenda dagli ...

