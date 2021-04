Tecca: “La lotta al secondo posto adesso si fa più interessante” | News (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimo Tecca ha parlato della lotta al secondo posto dove sono coinvolte alcune squadre tra cui il Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimoha parlato dellaaldove sono coinvolte alcune squadre tra cui il Milan

Advertising

junews24com : Lotta Champions: «La cosa più interessante del campionato» - - gilnar76 : Tecca: «Lotta per il secondo posto? Sarà un duello appassionante» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - milansette : Tecca: 'La lotta per il secondo posto adesso è l'obiettivo più interessante del campionato' - MilanNewsit : Tecca: 'La lotta per il secondo posto adesso è l'obiettivo più interessante del campionato' - sportli26181512 : Tecca: 'La lotta per il secondo posto adesso è l'obiettivo più interessante del campionato': Intervenuto ai microfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecca lotta Tecca: "La lotta per il secondo posto adesso è l'obiettivo più interessante del campionato" Milan News Lotta Champions: «La cosa più interessante del campionato» Massimo Tecca, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della Serie A e della lotta Champions che vede invischiata la Juve. Le dichiarazioni sulla lotta per i tre posti dietro l’Inter. «La lotta per il ...

Tecca: «Lotta per il secondo posto? Sarà un duello appassionante» Massimo Tecca ha detto la sua sulla situazione di classifica in Serie A attualmente e sulla corsa Champions Massimo Tecca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione di classi ...

Massimo Tecca, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della Serie A e della lotta Champions che vede invischiata la Juve. Le dichiarazioni sulla lotta per i tre posti dietro l’Inter. «La lotta per il ...Massimo Tecca ha detto la sua sulla situazione di classifica in Serie A attualmente e sulla corsa Champions Massimo Tecca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione di classi ...