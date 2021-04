(Di venerdì 9 aprile 2021) "Questa partita è importante per noi, per dare un segnale importante alla classifica e per tornare a fare punti, ma è importante anche per il, perché crede nel miracolo: sono convinto che...

Advertising

AnsaLiguria : Spezia: Italiano, con Crotone sarà una battaglia. Allenatore, partita con la Lazio ci ha lasciato amarezza #ANSA - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Contro il Crotone punti importanti e sarà battaglia vera' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: Italiano, con Crotone sarà una battaglia Allenatore, partita con la Lazio ci ha lasciato amarezza - infoitsport : Spezia, Italiano: 'Domani sarà una battaglia. Daremo tutto e lo faremo per la nostra gente' - ansa_liguria : Spezia: Italiano, con Crotone sarà una battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

Il tecnico delloVincenzopresenta così la sfida salvezza che domani pomeriggio al Picco vedrà la sua squadra affrontare il Crotone: una vittoria potrebbe significare un allungo quasi ...Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: le sue dichiarazioni Vincenzo, tecnico dello, ha parlato in conferenza ...In vista della gara tra Spezia e Crotone per la 30^ giornata di Serie A è stata diramata la lista dei giocatori convocati da Cosmi Sono 25 i giocatori convocati da Serse Cosmi per la sfida della 30^ g ...Diversi dubbi di formazione in casa Spezia per Vincenzo Italiano. In attacco può tornare titolare Nzola, in pole su Piccoli; Verde e Gyasi sono i favoriti per giocare sulle due fasce. In mediana Maggi ...