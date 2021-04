Scuole Umbria, da lunedì 12 in classe anche i ragazzi della seconda e terza media. Ordinanza Tesei (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo i bambini fino alla prima media, anche le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado torneranno da lunedì 12 aprile a svolgere lezioni in presenza in Umbria, mentre le superiori (secondarie di secondo grado) torneranno in classe al 50% a partire da mercoledì. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo i bambini fino alla primale classi seconde e terzescuolaria di primo grado torneranno da12 aprile a svolgere lezioni in presenza in, mentre le superiori (rie di secondo grado) torneranno inal 50% a partire da mercoledì. L'articolo .

