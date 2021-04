Ranieri | “Mi aspetto un Napoli rabbioso e determinato Futuro? Prima di pensarci voglio fare i 52 punti”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale della società a due giorni dal match contro il: Domenica arriva il.“Ilè un altro avversario prestigioso. Il Milan tentava di entrare in Champions o anche di insidiare l’Inter e iltenta proprio di entrare in Champions League. E’ una squadra che, adesso con tutto il suo potenziale, sappiamo che forza d’urto ha. Dovremoveramente una grande partita”. Quali sono le chiavi di questa partita?“Sono loro che hanno una qualità immensa in moltissimi giocatori nell’uno contro uno, nella velocità. Osimhen, Martens, Politano o Insigne. Adesso stanno tutti bene, hanno recuperato tutti. Sono sicuro che faranno un rush finale di prim’ordine”. Che...

"Deciderà domenica mattina", spiega Ranieri che in attacco dovrebbe affidarsi ancora a ... Che Napoli vi aspettate? "E' una squadra importante, un avversario prestigioso che sta lottando per entrare in ...
Sampdoria il tecnico Ranieri è pronto alla sfida contro il Napoli squadra forte quindi chiede ai suoi giocatori di essere come macchine da guerra ...