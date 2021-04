Pomeriggio 5, Barbara D’Urso commenta lo stile e ‘imita’ Renzi: subito meme? – VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) A Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso ha avuto un’uscita inaspettata ma uguale a quella del parlamentare Renzi. Di cosa si tratta? La regina delle notizie scioccanti è rimasta spiazzata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 aprile 2021) A5 la conduttriceha avuto un’uscita inaspettata ma uguale a quella del parlamentare. Di cosa si tratta? La regina delle notizie scioccanti è rimasta spiazzata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

FulvioLazzari4 : Come contattare Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque - alecat01118439 : @La_manina__ da un pò di tempo si sta D'Urzando. Cairo deve averle promesso di condurre Pomeriggio 7 come berluscon… - salaamatteo : per me è stata una puntata di pomeriggio cinque con barbara d’urso ad uccidere il principe filippo #Filippo #QueenElizabeth - fabio00765107 : @BPizzutelli Barbara cara un tenero pomeriggio ???? - TristeEbbasta : buon pomeriggio ragazzi oggi sono qua a mandare un messaggio alla signora Barbara d’Urso adesso voi direte tanti ta… -