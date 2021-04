Pioli, “Mai pronunciata la parola Scudetto” (Di venerdì 9 aprile 2021) Serie A, la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan: “Siamo sempre concentrati sui nostri obiettivi”. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione sulla condizione fisica e soprattutto psicologica della squadra, che ormai è fuori dai giochi per la lotta Scudetto e deve ritrovare le motivazioni per difendere un meritato posto in Champions League. Parma-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Pioli ha presentato la sfida contro il Parma facendo sapere che si aspetta una prestazione migliore di quella offerta contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. “Il Parma è un avversario difficile, una squadra che ha qualità e che gioca in velocità. Siamo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Serie A, la conferenza stampa di Stefanoalla vigilia di Parma-Milan: “Siamo sempre concentrati sui nostri obiettivi”. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Parma, il tecnico del Milan Stefanoha parlato in conferenza stampa facendo il punto della situazione sulla condizione fisica e soprattutto psicologica della squadra, che ormai è fuori dai giochi per la lottae deve ritrovare le motivazioni per difendere un meritato posto in Champions League. Parma-Milan, la conferenza stampa di Stefanoha presentato la sfida contro il Parma facendo sapere che si aspetta una prestazione migliore di quella offerta contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato. “Il Parma è un avversario difficile, una squadra che ha qualità e che gioca in velocità. Siamo ...

capuanogio : #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo… - razorback7851 : RT @capuanogio: #Pioli non benissimo sulla questione scudetto ('Non abbiamo mai parlato di scudetto, lo avete fatto voi. Noi siamo concentr… - stefanocorbani : RT @Alex_Cavasinni: #Pioli: 'Mai parlato di scudetto' - andrysantangelo : RT @fcin1908it: Milan, retromarcia Pioli: “Scudetto? Mai detto, ne avete parlato soltanto voi” - Claplaz : @auro_milan @capuanogio Pioli che parli o non parli non fa nessuna differenza. Non ha mai detto nulla, non ha mai avuto nulla da dire -