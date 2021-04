(Di venerdì 9 aprile 2021)fuori per una ventina di giorni.Il centravanti delha subito un infortunio al ginocchio sinistro nel corso della sfida di Monopoli, dalla quale è stato costretto a uscire dopo neanche un'ora di gioco. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giovane attaccante piemontese hanno evidenziato un trauma distorsivo che è chiaramente nulla rispetto a quanto si temesse. Nei prossimi giorni, come conferma l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', verranno ripetuti visto che tra la visita e l'infortunio il tempo trascorso non è stato troppo. Mister Giacomo Filippi dovrà fare a meno del proprio bomber almeno fino al termine della regular season, l'ex Torino dovrebbe infattia disposizione per i play-off o al massimo per l'ultima di campionato. Tra i venti e i tre giorni il periodo in cui ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, uno stop che non ci voleva: ecco quando può tornare Lorenzo Lucca - Mediagol : #Palermo, uno stop che non ci voleva: ecco quando può tornare Lorenzo Lucca - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Gangi (Palermo, Sicilia). 6.500 anime. Uno dei borghi più belli d'Italia ? - MARCELLOTUTTOC1 : @rep_palermo Il Palermo ne ha uno buono, e si rompe pure. Quando si dice 'piove sul bagnato'. Altro che serie A in… - Jane_Rooden : RT @ProfCampagna: Gangi (Palermo, Sicilia). 6.500 anime. Uno dei borghi più belli d'Italia ? -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo uno

La Sicilia

A partire dasviluppatore back end o full stack, per partecipare allo sviluppo della ... La coding school disegue il metodo anglosassone: lo studente non paga finché non inizia a lavorare. ...... presidente di Confartigianato". Riteniamo più costruttivo pensare ad una soluzione a ... purtroppo, che non hanno la possibilità per motivi di salute o altro, di fare a casa nemmeno...Nuove possibilità, come le piattaforme di Unified Communications integrate e l’intelligenza artificiale nelle videoconferenze, portanno migliorare il lavoro a distanza. Il punto di vista di Avaya.Locali chiusi di sera, spaccio di crack nei vicoli, assalti per pochi euro: residenti e commercianti lanciano l’allarme. Un anno di crisi ha lasciato ...