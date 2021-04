Nord Irlanda, settima notte di proteste: scontri e violenze (Di venerdì 9 aprile 2021) Sembrano immagini uscite dagli anni '80, ma gli scontri tra polizia e manifestanti sono quelli della settima notte di fila di proteste a Belfast, in Irlanda del Nord. Pietre, proiettili e bottiglie ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Sembrano immagini uscite dagli anni '80, ma glitra polizia e manifestanti sono quelli delladi fila dia Belfast, indel. Pietre, proiettili e bottiglie ...

