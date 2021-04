«Non era l’Epo a fare la differenza, Armstrong aveva un motore nascosto nella bici» (Di venerdì 9 aprile 2021) “Lance Armstrong è il più grande truffatore del ciclismo”. Non solo il doping biologico, ora l’ex ciclista texano vincitore di sette Tour de France (poi ritirati dopo la condanna) è accusato anche di doping meccanico: secondo Jean-Pierre Verdy, ex capo dell’Agenzia antidoping francese dal 2006 al 2015, Armstrong correva con un motore nascosto nel telaio della sua bici. Lo spiega nel suo ultimo libro (“Dopage: Ma guerre contre les tricheurs”): “Lance Armstrong ha avuto complicità a tutti i livelli. Ha ricevuto un trattamento speciale. Molti mi hanno detto che non avrei dovuto avvicinare alla leggenda, che mi sarei ritrovato da solo. Ma se le leggende si basano su qualcosa… Credo che avesse un motore sulla bici. Ho ancora in testa le immagini di una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) “Lanceè il più grande truffatore del ciclismo”. Non solo il doping biologico, ora l’ex ciclista texano vincitore di sette Tour de France (poi ritirati dopo la condanna) è accusato anche di doping meccanico: secondo Jean-Pierre Verdy, ex capo dell’Agenzia antidoping francese dal 2006 al 2015,correva con unnel telaio della sua. Lo spiega nel suo ultimo libro (“Dopage: Ma guerre contre les tricheurs”): “Lanceha avuto complicità a tutti i livelli. Ha ricevuto un trattamento speciale. Molti mi hanno detto che non avrei dovuto avvicinare alla leggenda, che mi sarei ritrovato da solo. Ma se le leggende si basano su qualcosa… Credo che avesse unsulla. Ho ancora in testa le immagini di una ...

