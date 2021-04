NESQUIK cambia look e si rinnova nella ricetta

(Di venerdì 9 aprile 2021) ... che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo, confermandoCacao solubile per latte come alleato quotidiano dei genitori che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NESQUIK cambia

Comunicati-Stampa.net

Formati: 250gr; 500gr; 1Kg; 1,2Kg30% meno zuccheri e la ricettacon delizioso cacao e avena e con il 30% in meno di zuccheri rispetto alCacao solubile per latte. Formato: ...Formati: 250gr; 500gr; 1Kg; 1,2Kg30% meno zuccheri e la ricettacon delizioso cacao e avena e con il 30% in meno di zuccheri rispetto alCacao solubile per latte. Formato: ...