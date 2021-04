Mondiali 2022 | diritti tv alla Rai | trasmetterà tutte le partite

(Di venerdì 9 aprile 2021) La Railedeidi Qatar. Dopo la gara per itv dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa, la Fifa ha assegnato iesclusivi del torneoRai. All’emittente pubblica sono stati assegnati imultipiattaforma in televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. La Rai, oltre a rendere disponibili in diretta sul territoriole 64, offrirà anche un’ampia programmazione di supporto, tra cui highlights e palinsesto. Almeno 28del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse su ...

Per quanto riguarda iin Qatar del, invece, l'assegnazione sembrava dovesse essere un mix di tradizione e innovazione: le voci circolanti fino a poche ore fa davano per scontato che, ...A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa, la Fifa ha assegnato i diritti esclusivi del mondiale alla Rai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano. Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma in televisione, ...Roma, 9 apr. (Adnkronos) - A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Fifa ha assegnato i diritti esclusivi del mondiale alla Rai, emittente del ...La Fifa ha assegnato i diritti tv esclusivi dei Mondiali di Qatar 2022 alla Rai. Si tratta dei diritti tv multipiattaforma in televisione, digitale e radio e così il servizio pubblico italiano potrà ...