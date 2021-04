Milano | clochard aggredito con calci e pugni | è grave Fermato un brasiliano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Haun uomo senza fissa dimora colpendolo con violenza, per futili motivi, ed è stato rintracciato dai carabinieri della strazione di San Donato Milanese, che lo hanno arrestato per tentato ...

... l'aggressore, un brasiliano di 27 anni, poco dopo mezzanotte ha iniziato a picchiare un... La vittima, trasportata presso il Policlinico diin codice rosso, è tuttora ricoverata in ...Un uomo di 57 anni un senza fissa dimora questa notte è stato preso a calci e pugni alla testa da un ragazzo. Stando a quanto precisato dai carabinieri di, ilsi trovava in via Jannozzi nel capoluogo lombardo quando attorno a mezzanotte è stato avvicinato e aggredito da un ragazzo di 27 anni in evidente stato di ebrezza. Una volta ...Un aggredito senza tetto a San Donato Milanese, centro della cintura metropolitana di Milano, è stato aggredito da un 57enne ubriaco ...Ha aggredito un uomo senza fissa dimora colpendolo con violenza, per futili motivi, ed è stato rintracciato dai carabinieri della strazione di San Donato Milanese, che lo hanno arrestato ...