LIVE Sonego-Hanfmann 3-6 7-6 ATP Cagliari in DIRETTA: il tedesco non chiude il match e l’azzurro dà inizio allo show! Si vola al terzo dopo il tie-break (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE 40-40 ROVESCIO PAZZESCO DI Sonego! l’azzurro ritrova continuità nel game e piazza il colpo lungolinea dopo il diritto profondo del tedesco. AD-40 Buona prima di Hanfmann. 40-40 Parità nel primo game del set! 40-30 Altro errore di Hanfmann con il diritto in spinta: si spegne sul nastro il suo diritto. 40-15 Diritto lungo del tedesco in uscita dal servizio. 40-0 Servizio e diritto del #105 al mondo. 30-0 Prima esterna del tedesco. 15-0 Buona prima di Hanfmann. inizio terzo SET 14.55 Lorenzo Sonego imita in parte la rimonta di Lorenzo Musetti di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJERE 40-40 ROVESCIO PAZZESCO DIritrova continuità nel game e piazza il colpo lungolineail diritto profondo del. AD-40 Buona prima di. 40-40 Parità nel primo game del set! 40-30 Altro errore dicon il diritto in spinta: si spegne sul nastro il suo diritto. 40-15 Diritto lungo delin uscita dal servizio. 40-0 Servizio e diritto del #105 al mondo. 30-0 Prima esterna del. 15-0 Buona prima diSET 14.55 Lorenzoimita in parte la rimonta di Lorenzo Musetti di ...

