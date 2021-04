LIVE Musetti-Djere 3-4, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo ottiene il break (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN Musetti si è preso anche il warning per una pallata tirata fuori dallo stadio. 3-4 break Djere. Alla terza opportunità il serbo strappa la battuta a Musetti che ha sbagliato troppo il questo game. Adesso il carrarino deve ripartire e resettare questo passaggio a vuoto. 30-40 Smorzata precisa, ma il lob al volo termina lungo di pochissimo. Palla break in favore del serbo. 30-30 Secondo doppio fallo della partita di Musetti che si lascia andare ad un piccolo gesto di stizza. 30-15 Perde il controllo del rovescio il serbo nel cuore dello scambio. 15-15 Continuano le difficoltà di ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANNsi è preso anche il warning per una pallata tirata fuori dallo stadio. 3-4. Alla terza opportunità ilstrappa la battuta ache ha sbagliato troppo il questo game. Adesso il carrarino deve ripartire e resettare questo passaggio a vuoto. 30-40 Smorzata precisa, ma il lob al volo termina lungo di pochissimo. Pallain favore del. 30-30 Secondo doppio fallo della partita diche si lascia andare ad un piccolo gesto di stizza. 30-15 Perde il controllo del rovescio ilnel cuore dello scambio. 15-15 Continuano le difficoltà di ...

