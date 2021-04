Inter vista scudetto, con Cagliari punta 11/a vittoria (Di venerdì 9 aprile 2021) Chi fermerà l'Inter? La domanda anima gli ultimi scampoli della lotta scudetto, con i nerazzurri vicini al traguardo e arrivati a dieci vittorie consecutive. Ecco perché nella sfida di domenica a San ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Chi fermerà l'? La domanda anima gli ultimi scampoli della lotta, con i nerazzurri vicini al traguardo e arrivati a dieci vittorie consecutive. Ecco perché nella sfida di domenica a San ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter vista Inter vista scudetto, con Cagliari punta 11/a vittoria Chi fermerà l'Inter? La domanda anima gli ultimi scampoli della lotta scudetto, con i nerazzurri vicini al traguardo e arrivati a dieci vittorie consecutive. Ecco perché nella sfida di domenica a San Siro contro il ...

La differenza tra Inter e Juve è solo una? Conte Da tale punto di vista, Allegri ha soltanto proseguito l'opera del predecessore imparando a sua volta cosa significhi in quanto giungeva da realtà completamente diverse. Il livornese è stato ...

