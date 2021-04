Inghilterra | è morto il principe Filippo

(Di venerdì 9 aprile 2021) E'ild'. Il consorte di Elisabetta II, regina d', aveva 99 anni e da tempo era ricoverato in ospedale. Ilera ricoverato da diverse settimane in ...

all'età di 99 anni il principe Filippo , duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta. ... Prima del matrimonio rinunciò ai titoli greci, fu accolto nella Chiesa d'e adottò il ...Filippo e la Regina in una foto del 2007 - Ansa Filippo sposò il 20 novembre 1947 l'allora principessa Elisabetta ed erede al trono d', diventata regina alla morte del padre il 6 febbraio ...Solo la morte ha potuto separarli ... della serie tv "The Crown", il Duca di Edimburgo era l'unico uomo in Inghilterra a non poter trasmettere il suo cognome ai propri figli, che per rispettare ...Questo è stato il destino di Filippo, consorte di Elisabetta, morto nella mattinata di oggi — «serenamente ... che lo considerò sempre alla stregua di un figlio, lo volle con sé in Inghilterra e fece ...