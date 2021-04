Gattatico. Settantenne offriva denaro a sedicenni in cambio di sesso

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 9 aprile 2021)è sotto choc. Unè accusato di adescamento di minorenni. Secondo la Procura di Bologna si avvicinava in bicicletta o a bordo della sua auto, a ragazzine adolescenti sotto i 16 anni – nei pressi delle scuole primarie o medie, di circoli ricreativi, parchi e piste ciclabili – e si rivolgeva loro, in modo esplicito, offrendoindi rapporti sessuali. A quanto si apprende non sono stati accertati dei contatti fisici, anche, se in alcune occasioni, l’uomo avrebbe tentato di accarezzare le giovani. Le adolescenti erano in apprensione. In un gruppo WhatsApp di genitori era anche iniziato a circolare un messaggio di allerta per la presenza di un anziano molesto. Sono almeno 5 i casi di adescamento denunciati ai militari. Anche se sarebbero diversi quelli venuti alla luce a seguito delle ...