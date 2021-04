Gara di solidarietà sui social per riportare a casa Denise (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci sono appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue per riuscire a trovare Denise Pipitone, bambina scomparsa nel 2004. Denise Pipitone, appelli in tutto il mondo per continuare le ricerche e ritrovarla su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Ci sono appelli in tutto il mondo e in tutte le lingue per riuscire a trovarePipitone, bambina scomparsa nel 2004.Pipitone, appelli in tutto il mondo per continuare le ricerche e ritrovarla su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gara solidarietà Denise Pipitone, milioni di appelli in tutto il mondo per trovarla. Mamma Piera: "Grazie a tutti di esserci" Una vera e propria gara di solidarietà è scattata in tutto il mondo per ritrovare Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni. Lo ha reso ...

Denise Pipitone, appelli in tutto il mondo per trovarla. La mamma Piera: 'Grazie per esserci' Una vera e propria gara di solidarietà è scattata in tutto il mondo per ritrovare Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, quando aveva solo 4 anni. Dopo che si sono riaccesi i ...

La gara di solidarietà dei volti noti per fornire cibo a bambini e famiglie a rischio fame