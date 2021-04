Enel investe su centrali di Pietrafitta e Bastardo

(Di venerdì 9 aprile 2021) In Umbria, asu energie rinnovabili, sistemi di accumulo e attività innovative in ottica di economia circolare In riferimento al dibattito sul futuro dei siti industriali diconferma anzitutto la volontà di investire su entrambi gli impianti con importanti progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità, come condiviso nel corso degli incontri… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enel investe

Agenzia ANSA

Il tema della non idoneità nonl'intera fase della ricerca: le limitazioni sono soltanto ... tutte intestate adGreen Power S.p. A.; comprendono 34 centrali (37 gruppi di produzione) con ...Il tema della non idoneità nonl'intera fase della ricerca: le limitazioni sono soltanto ... tutte intestate adGreen Power S.p. A .; comprendono 34 centrali (37 gruppi di produzione) con ...ROMA. – Nel cammino della transizione ecologica, verso un’economia pulita e sostenibile, l’Italia parte da una buona posizione. É prima nell’Unione europea per riciclo, è il secondo esportatore al mon ...Non solo. Enel è il più grande operatore al mondo nelle rinnovabili e anche per questo è la società elettrica privata più capitalizzata nelle borse europee. Nel periodo 2015-2019 ben 432.000 imprese ...