“È morto il principe Filippo” | l’annuncio di Buckingham Palace

Advertising

HuffPostItalia : Il principe Filippo - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - RaiNews : Gran Bretagna, è morto il Principe Filippo. Notizia in aggiornamento su - MyRosePrnceYuta : É morto il principe Filippo. L’ho appena letto sulla pagina Instagram della famiglia reale ?? - 6dimattina_ : È morto il principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : morto principe

Il Sole 24 ORE

Londra, 09 apr 13:03 - IlFilippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, è deceduto. A comunicarlo la famiglia reale.... e gialli di ottima fattura quali Chiamata per ile Assassinio sull'Orient Express , in cui ...coraggioso poliziotto di Al Pacino in Serpico o quello impersonato da Treat Williams ne Il...+++ Il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, è morto. A comunicarlo la famiglia reale. +++ ...«È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo». Aveva 99 anni. «Si è spento pacificamente questa mattina ...