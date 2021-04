È morto il principe Filippo L’annuncio di Buckingham Palace | addio al marito di Elisabetta

(Di venerdì 9 aprile 2021)a 99 anni il. Era ildella reginaè arrivato dall’account della famiglia reale britannica. Lo scorso 16 febbraio era stato annunciato il ricovero in ospedale per un malore a scopo precauzionale. Dopo qualche giorno era stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. La morte delè stata annunciata anche da una nota di. ” È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato, sua altezza reale il, duca di Edimburgo. È ...

Sposato alla regina Elisabetta per oltre 70 anni, Filippo è stato il suo braccio destro per tutta la vita. Era stato ricoverato a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'...Nel Regno Unito e nel resto del mondo, ilFilippo di Edimburgo ,oggi all'età di 99 anni, era conosciuto anche come il "delle gaffe" per la sua attitudine a inciampare su svarioni. Eccone alcune rimaste famose. Malala, ...(mi-lorenteggio.com) Londra, 9 aprile 2021 – Il principe Filippo del Regno Unito, marito della regina Elisabetta II, è morto all’età di 99 anni, lo riferisce Buckingham Palace, stamane nel Castello di ...Un lunga vita all'ombra della sovrana. Da eroe di guerra nella Royal Navy agli scandali di corte ai sacrifici in nome della monarchia britannica. Un grande amore, quello con la regina, cominciato con ...