Draghi attacca Erdogan sul Sofagate | È un dittatore Ma ne abbiamo bisogno

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca il premier #Draghi: 'Ha fatto una gaffe! L'obbligo vaccinale l'ha introdotto, h… - Affaritaliani : Draghi attacca Erdogan: 'E' un dittatore'. Crisi diplomatica Italia-Turchia - fattoquotidiano : Libia, Giannini elogia Draghi e attacca: “Italietta si risveglia da sbornia sovranista”. Conte al direttore de La s… - peterkama : draghi attacca i furbetti del vaccino #lastampa - Pande_Monio : RT @Misurelli77: Giornalista:'Salvini attacca Speranza' Draghi:'Gli ho detto, l’ho scelto io' L'ha presa benissimo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi attacca

, con molta più forza e coraggio di altri leader europei, si scaglia contro Erdogan . E la reazione non si fa attendere: in serata, il ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore ...Erdogan: 'E' un dittatore'. Crisi diplomatica Italia - Turchia Le parole di Mariosul premier turco Erdogan definito 'un dittatore', hanno di fatto creato una crisi diplomatica ...Il premier a gamba tesa dopo il caso von der Leyen: comportamento inappropriato. La Turchia: ritiri subito quelle frasi. Michel, presidente del Consiglio europeo: "Sono rammaricato e dispiaciuto, se m ...ROMA. – “Con che coscienza la gente salta la fila?”. La mette giù dura, Mario Draghi. Perché, si stupisce, un 35enne non può pensare di rubare la dose di vaccino a chi dal Covid rischia di essere ucci ...