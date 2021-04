Disco Elysium: The Final Cut - recensione (Di venerdì 9 aprile 2021) Bombardato costantemente dal marketing dei publisher di videogiochi tripla A, e con un backlog alle spalle che farebbe impallidire chiunque, il giocatore moderno medio suole perdersi una valanga di valide esperienze indie, non solo perché prima del lancio è quasi sempre difficile riuscire ad inquadrarle e a dargli il giusto valore, ma spesso anche perché non si è dotati di un PC da gaming, la piattaforma preferita da chi pubblica giochi di questo tipo. Certo, se un titolo indipendente arriva ai Game Awards da assoluto protagonista, forte delle sue nomination in diverse categorie, di solito quello è un segnale che l'industria ti sta mandando, forse è il caso di recuperarlo. Se poi quel videogioco domina la competizione portandosi a casa quattro statuette, allora davvero non hai più scuse. Ecco, chi non ha mai messo piede nella Martinaise di Disco ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021) Bombardato costantemente dal marketing dei publisher di videogiochi tripla A, e con un backlog alle spalle che farebbe impallidire chiunque, il giocatore moderno medio suole perdersi una valanga di valide esperienze indie, non solo perché prima del lancio è quasi sempre difficile riuscire ad inquadrarle e a dargli il giusto valore, ma spesso anche perché non si è dotati di un PC da gaming, la piattaforma preferita da chi pubblica giochi di questo tipo. Certo, se un titolo indipendente arriva ai Game Awards da assoluto protagonista, forte delle sue nomination in diverse categorie, di solito quello è un segnale che l'industria ti sta mandando, forse è il caso di recuperarlo. Se poi quel videogioco domina la competizione portandosi a casa quattro statuette, allora davvero non hai più scuse. Ecco, chi non ha mai messo piede nella Martinaise di...

