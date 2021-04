Curling, Mondiali Calgary 2021: l’Italia batte la Danimarca e lotta per un pass olimpico (Di venerdì 9 aprile 2021) l’Italia ha sconfitto la Danimarca per 10-4, al termine della sfida valida per i Mondiali maschili 2021 di Curling, attualmente in corso a Calgary. Gli azzurri hanno parzialmente compiuto il proprio obiettivo, vincendo la prima delle due sfide obbligatoriamente da vincere per un preziosissimo sesto posto, che proietterebbe i talenti nostrano all’ambito pass olimpico. Retornaz e Mosaner hanno trascinato gli azzurri a un successo di fondamentale importanza, nella rassegna internazionale dalla complessità specifica elevata. Krause e Thune, tra gli altri, hanno tentato di ridurre la rilevanza dell’onda d’urto offensiva degli italiani, senza successo nel lungo periodo. La compagine guidata dal commissario tecnico Ribotta ha adempiuto ai propri compiti, ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021)ha sconfitto laper 10-4, al termine della sfida valida per imaschilidi, attualmente in corso a. Gli azzurri hanno parzialmente compiuto il proprio obiettivo, vincendo la prima delle due sfide obbligatoriamente da vincere per un preziosissimo sesto posto, che proietterebbe i talenti nostrano all’ambito. Retornaz e Mosaner hanno trascinato gli azzurri a un successo di fondamentale importanza, nella rassegna internazionale dalla complessità specifica elevata. Krause e Thune, tra gli altri, hanno tentato di ridurre la rilevanza dell’onda d’urto offensiva degli italiani, senza successo nel lungo periodo. La compagine guidata dal commissario tecnico Ribotta ha adempiuto ai propri compiti, ...

