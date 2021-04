Corsport: Osimhen è costato più di tutti ma ha segnato meno, un gol ogni 300 minuti (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa la radiografia di Osimhen, analizza il rendimento del nigeriano che è l’acquisto più oneroso della storia del Napoli. È un paradosso, però è anche la nuda, cruda (crudele) verità: l’uomo che è costato di più, nella storia del Napoli, è lo stesso attaccante che tra i suoi simili ha segnato di meno. E come si spiega che adesso quei cinquanta milioni in contanti e i settanta di valutazione complessiva, giacciano alle spalle di Insigne e Lozano, di Politano e Mertens, ma anche di Petagna e Zielinski. Osimhen ha segnato 4 gol: una rete ogni 301 minuti nelle sue 21 presenze. La sua prestazione contro la Juventus è stata incoraggiante. Servono i suoi gol per la corsa alla Champions. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa la radiografia di, analizza il rendimento del nigeriano che è l’acquisto più oneroso della storia del Napoli. È un paradosso, però è anche la nuda, cruda (crudele) verità: l’uomo che èdi più, nella storia del Napoli, è lo stesso attaccante che tra i suoi simili hadi. E come si spiega che adesso quei cinquanta milioni in contanti e i settanta di valutazione complessiva, giacciano alle spalle di Insigne e Lozano, di Politano e Mertens, ma anche di Petagna e Zielinski.ha4 gol: una rete301nelle sue 21 presenze. La sua prestazione contro la Juventus è stata incoraggiante. Servono i suoi gol per la corsa alla Champions. L'articolo ilNapolista.

