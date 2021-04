Coronavirus, muore 87enne di Colliano (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – È deceduto all’età di 87 anni, dopo essere stato contagiato dal Coronavirus, un uomo residente nel comune di Colliano. Ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, due settimane fa, l’uomo era risultato positivo al tampone per la ricerca del covid ma a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, il suo cuore ieri sera ha smesso di battere in un letto del nosocomio salernitano. In lacrime la cittadina salernitana dell’Alto Sele dove questo pomeriggio alle ore 17 giungerà la salma dell’uomo che sarà tumulata presso il cimitero cittadino. Intanto a Colliano, aumenta anche il numero di casi di persone contagiate dal covid che si attesta a 27 unità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È deceduto all’età di 87 anni, dopo essere stato contagiato dal, un uomo residente nel comune di. Ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, due settimane fa, l’uomo era risultato positivo al tampone per la ricerca del covid ma a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, il suo cuore ieri sera ha smesso di battere in un letto del nosocomio salernitano. In lacrime la cittadina salernitana dell’Alto Sele dove questo pomeriggio alle ore 17 giungerà la salma dell’uomo che sarà tumulata presso il cimitero cittadino. Intanto a, aumenta anche il numero di casi di persone contagiate dal covid che si attesta a 27 unità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

