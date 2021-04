Classe Windsurfer | domani Trofeo Gian Franco Gessa E spunta anche Sibello

(Di venerdì 9 aprile 2021) Al vianelle acque di Cagliari la terza Regata Nazionale di. In gara 83 iscritti, tra cuiPietrorandista di Luna Rossa, appena tornato dalla Nuova Zelanda dopo la finale di America’s Cup. Se gli appassionati di vela hanno dovuto rinunciare al Grand Prix d’Italie Coppa Alberti posticipato al 13 aprile, causa maltempo, in Sardegna si gareggerà regolarmente sabato e domenica. Oltre a, nelle sfide del weekend scenderà in acquail campione del mondo in carica, Alessandro Torzoni, mentre saranno assenti per infortunio Fabio Balini e Giampaolo Fantozzi, nomi storici della flotta. Presentel’intera famiglia ...

Advertising

AnsaSardegna : Vela: Sibello di Luna Rossa a Cagliari per classe windsurfer. Ottantatrè iscritti alla terza regata nazionale nel w… - PressMareItalia : La classe #Windsurfer si appresta a invadere il #WindsurfingClubCagliari e la spiaggia del Poetto - RIWmag : CLASSE INTERNAZIONALE WINDSURFER: I PROSSIMI EVENTI -

Ultime Notizie dalla rete : Classe Windsurfer

Agenzia ANSA

... randista di Luna Rossa appena rientrato a Cagliari dopo la finale dell'America's Cup contro Emirates Team New Zealand, da domani in gara per la terza regata nazionale. Presente ...Si è svolta nel weekend la manifestazione nazionale di tavole a vela, cui hanno partecipato la Reale Circolo Canottieri Tevere, ...C'è anche Pietro Sibello, randista di Luna Rossa appena rientrato a Cagliari dopo la finale dell'America's Cup contro Emirates Team New Zealand, da domani in gara per la terza regata nazionale classe ...Ben 83 i regatanti attesi domani e domenica al Windsurfing Club Cagliari, in gara anche il randista di Luna Rossa, Pietro Sibello ...