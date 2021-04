Cake Star Prato: vince Pasticceria Vella (gallery e streaming) (Di venerdì 9 aprile 2021) La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a Prato, è stata vinta dalla Pasticceria Vella, gestita da Marco Colzi, una Pasticceria con una grande offerta di dolci, creati da due amici ancor prima che colleghi, in un ambiente confortevole. La chicca: i cantucci personalizzati. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è arrivato così in Toscana. Qui la Pasticceria Vella di Marco Colzi, la Pasticceria Betti di Chiara Salimbeni e la Pasticceria Guastini di Alessio Guastini si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior Pasticceria della zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di convincere i giudici e ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 aprile 2021) La puntata di: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata a, è stata vinta dalla, gestita da Marco Colzi, unacon una grande offerta di dolci, creati da due amici ancor prima che colleghi, in un ambiente confortevole. La chicca: i cantucci personalizzati. Il viaggio tra le pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è arrivato così in Toscana. Qui ladi Marco Colzi, laBetti di Chiara Salimbeni e laGuastini di Alessio Guastini si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di migliordella zona. Le tre pasticcerie hanno tentato di conre i giudici e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cake Star LOL: chi ride e fuori, chi ha vinto e come sarà la seconda stagione Negli ultimi anni invece ha condotto su Real Time il programma Cake Star. Ciro Priello invece è uno dei fondatori dei The Jackal , società di produzione formata da giovani comici e videomaker, nata ...

Chi è il fratello di Damiano Carrara: obiettivamente bello e un genio nel suo lavoro Damiano Carrara è lo chef e pasticciere originario di Lucca, divenuto un grande volto televisivo: conduce con Katia Follesa Cake Star - Pasticcerie in sfida, basato sul format di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Il successo è arrivato grazie al suo ruolo di giudice a Bake Off Italia 2020 e Cake Star su Real Time. Il ...

