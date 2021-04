Atp Marbella 2021: programma, orari e ordine di gioco di sabato 10 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marbella 2021 della giornata di sabato 10 aprile. E’ tempo di semifinali in Andalusia, dove c’è tanta Spagna. Ad aprire le danze saranno Carreno Busta e Ramos-Vinolas, mentre Munar scenderà in campo più tardi per contendere un posto in finale al suo avversario. Di seguito quindi il programma completo. ESTADIO MANOLO SANTANA Non prima delle ore 13.00 – (1) Carreno Busta vs (4) Ramos-Vinolas A seguire – (WC) Alcaraz o (3) Ruud vs Munar SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di10. E’ tempo di semifinali in Andalusia, dove c’è tanta Spagna. Ad aprire le danze saranno Carreno Busta e Ramos-Vinolas, mentre Munar scenderà in campo più tardi per contendere un posto in finale al suo avversario. Di seguito quindi ilcompleto. ESTADIO MANOLO SANTANA Non prima delle ore 13.00 – (1) Carreno Busta vs (4) Ramos-Vinolas A seguire – (WC) Alcaraz o (3) Ruud vs Munar SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpMarbella 2021: programma, orari e ordine di gioco di sabato 10 aprile - BaselineBt : ???? 4/9 late add-on .... ATP - Marbella Carreno Busta v Kwon UN 20.5 -103 ** starts in 20 minutes .... 12:30 EST - BoroCityCapper : 4/9 ?? #ATP Marbella Munar to win 2-0 -115 1u #GamblingTwitter #FreePicks - Giornottennis : Gombos a Marbella: settimana scorsa fuori al 1° turno nel challenger, match durato 2h26'. Questa settimana tre turn… - ServingUpClutch : CAGLIARI AND MARBELLA ATP – ROUND QUARTER-FINAL TIPS -