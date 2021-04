Atp Cagliari 2021, Sonego: “Mi piace vincere soffrendo, ho trovato il coraggio per riuscirci” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Mi piace la lotta, vincere soffrendo. Oggi ho avuto una grande mentalità, non era facile restare lì dopo il primo set e il break nel secondo. E invece ho fatto sentire all’avversario che non era finita, poi è cambiata la partita. Ho sfruttato il suo momento di tensione, ho giocato tranquillo e la partita è cambiata”. Così Lorenzo Sonego a caldo dopo la strepitosa vittoria in rimonta ottenuta contro Yannick Hanfmann nei quarti di finale del torneo Atp di Cagliari 2021: “Lui è partito benissimo, ma io potevo fare meglio. Grazie al mio team che mi ha supportato tanto oggi, mi hanno tenuto su incitandomi sempre. Ho trovato il coraggio di vincere”. Adesso semifinale contro Fritz: “Bello essere qui non si gioca spesso in Italia. Sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) “Mila lotta,. Oggi ho avuto una grande mentalità, non era facile restare lì dopo il primo set e il break nel secondo. E invece ho fatto sentire all’avversario che non era finita, poi è cambiata la partita. Ho sfruttato il suo momento di tensione, ho giocato tranquillo e la partita è cambiata”. Così Lorenzoa caldo dopo la strepitosa vittoria in rimonta ottenuta contro Yannick Hanfmann nei quarti di finale del torneo Atp di: “Lui è partito benissimo, ma io potevo fare meglio. Grazie al mio team che mi ha supportato tanto oggi, mi hanno tenuto su incitandomi sempre. Hoildi”. Adesso semifinale contro Fritz: “Bello essere qui non si gioca spesso in Italia. Sono ...

