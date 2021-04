Atene, giornalista d’inchiesta ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti a casa sua (Di venerdì 9 aprile 2021) Giorgos Karaïvaz, giornalista della televisione privata greca Star specializzato in inchieste criminali è stato ucciso ad Atene davanti alla sua casa. Lo riferisce la polizia greca. Il cronista è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco ed “è morto sul colpo”, ha detto un funzionario dell’ufficio stampa della polizia di Atene. L’agguato è avvenuto davanti alla sua abitazione ad Alimos, alla periferia sud di Atene. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Giorgos Karaïvaz,della televisione privata greca Star specializzato in inchieste criminali è statoadalla sua. Lo riferisce la polizia greca. Il cronista è statodadaed “è morto sul colpo”, ha detto un funzionario dell’ufficio stampa della polizia di. L’agguato è avvenutoalla sua abitazione ad Alimos, alla periferia sud di. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

