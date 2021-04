Aspi | il colpo di scena che toglie il governo d’impaccio L’analisi di Pennisi

(Di venerdì 9 aprile 2021) La vicenda di(Autostrade per l’Italia) assomiglia sempre più ad un romanzo, od un dramma, “giallo” di Agatha Christie, con colpi diogni volta che si apre il sipario. Quello di ieri sera, mentre tutti gli osservatori pensavano che si stesse arrivando alla conclusione con l’accettazione dell’offerta della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) da parte del Consiglio d’Amministrazione di Atlantia, potrebbe essere l’ultimo. E tale da dare una soluzione all’intrigo,ndo aluna castagna rovente dal fuoco. All’improvviso (ma pare che Palazzo Chigi fosse stato informato) il gruppo di costruzioni spagnolo Acs guidato da Florentino Perez ha contattato formalmente Atlantia per acquistareoffrendo 10 miliardi di euro. L’offerta supera quella del consorzio Cdp con i fondi Blackstone e ...

di scena nella partita per le Autostrade italiane (). Sulla trattativa tra Atlantia (azionista di maggioranza con l'88%) e Cdp irrompe la spagnola Acs con una manifestazione d'interesse fino ...... che un paio di giorno fa ha bussato ai piani alti di Atlantia con un'offerta da circa 10 miliardi di euro per una quota rilevante di. Ieri mattina nuovodi scena: Acs ha manifestato l'...Azioni Atlantia protagoniste assolute a Piazza Affari: la cessione Aspi potrebbe trovare una svolta inaspettata. Che succede?A questo punto bisogna considerare diversi livelli che si incrociano nella vicenda ASPI e Atlantia e poi nell’offerta di ACS. Il quotidiano della city ha potuto visionare una lettera in cui ACS scrive ...