Archiviata l'indagine sulle colpe della Cina per la pandemia (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - La scienza non è in grado di stabilire "con certezza se effettivamente la pandemia abbia avuto luogo in Cina o se il virus fosse già presente nei vari Paesi del mondo". Con questa motivazione letta dall'AGI, il pm di Rimini Paola Bonetti ha chiesto e ottenuto dal gip di archiviare l'indagine per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose ed epidemia colposa, reati ipotizzati dai denuncianti nei confronti delle autorità della Repubblica Popolare Cinese per avere nascosto il diffondersi del Covid, comunicandolo al resto del mondo quando era troppo tardi per prendere delle contromisure. Gli avvocati non ci stanno Gli avvocati milanesi che hanno presentato la denuncia, Paolo Righi, Davide Contini e Pasquale Pantano, avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione lamentando "l'assenza di qualsivoglia attività ...

