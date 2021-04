Verso un'Italia quasi tutta arancione: le regioni che potrebbero cambiare colore dalla prossima settimana (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Italia si appresa nuovamente a cambiare la mappa colorata anti Covid. È atteso per domani, venerdì, il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss , seguito dalle ordinanze del ministro della Salute, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) L'si appresa nuovamente ala mappa colorata anti Covid. È atteso per domani, venerdì, il consueto monitoraggiole dell'Iss , seguito dalle ordinanze del ministro della Salute, ...

Advertising

ManlioDS : La #UE si è data l’ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55% da qui al 2030 e azzerarle… - FMCastaldo : 4mld di aiuti di Stato a #AirFrance, 1000 ostacoli per la nuova #Alitalia: dopo il caso #Tercas i doppi standard de… - Unomattina : Non si può escludere un nesso di causalità tra il vaccino Astrazeneca e i rari casi di trombosi ma l'Europa non ha… - MatteoRighetti5 : RT @lucianocapone: Continuerò a criticare ciò che non funziona del piano vaccini ma dire, come fa Travaglio, che con Arcuri 'eravamo i prim… - balduroberto : L’Italia guiderà la strada verso la transizione ecologica -