Vaccino, Aifa “In arrivo 17 milioni di dosi Pfizer e 7-10 milioni J&J” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre avremo in arrivo 17 milioni di dosi Pfizer, e Johnson&Johnson verso fine aprile per altri 7-10 milioni, Moderna arriverà in una dose più bassa. Quindi abbiamo a disposizione dosi sufficienti per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno”. Così il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, ospite di Buongiorno su Sky TG24.Il raggiungimento di questa soglia, ha spiegato, “dipenderà anche dagli arrivi dei prossimi giorni e dall'organizzazione, che però ha preso una marcia molto attiva. Siamo arrivati a 250mila vaccinazioni al giorno, quando saremo a 500mila potremmo arrivare alle coperture che ci ha assicurato il generale Figliuolo e che ci mettono in sicurezza”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel secondo trimestre avremo in17di, e Johnson&Johnson verso fine aprile per altri 7-10, Moderna arriverà in una dose più bassa. Quindi abbiamo a disposizionesufficienti per arrivare alla copertura prevista di 500mila vaccinati al giorno”. Così il presidente dell'Giorgio Palù, ospite di Buongiorno su Sky TG24.Il raggiungimento di questa soglia, ha spiegato, “dipenderà anche dagli arrivi dei prossimi giorni e dall'organizzazione, che però ha preso una marcia molto attiva. Siamo arrivati a 250mila vaccinazioni al giorno, quando saremo a 500mila potremmo arrivare alle coperture che ci ha assicurato il generale Figliuolo e che ci mettono in sicurezza”.(ITALPRESS).

Advertising

MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 7 aprile sulle valutazioni dell’@EMA_News in relazione al vaccino anti… - fattoquotidiano : Il vaccino Astrazeneca potrebbe essere destinato esclusivamente a chi ha più di 60 anni in tutta l’Unione europea [… - rtl1025 : ?? 'Questo non è né il funerale né l'eutanasia del vaccino #AstraZencea. E' un vaccino efficace'. Lo ha detto il pre… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino, Aifa “In arrivo 17 milioni di dosi Pfizer e 7-10 milioni J&J” - - Franciscktrue : RT @Corriere: «Un evento così raro non poteva essere rilevato nella sperimentazione clinica ma solo quando è stata avviata la vaccinazione… -