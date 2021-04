Ue subalterna verso Erdogan | prona a un dittatore criminale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il rapporto tra l’Unione Europea e la Turchia diventa ogni giorno più inquietante. L’Europa continua a mostrarsia un. Le istituzioni europee perseverano nel trincerarsi dietro alibi come la gestione dei flussi migratori e i rapporti commerciali. Argomentazioni valide, sia chiaro, ma che occorre misurare anche alla luce degli arresti, le torture, i diritti umani calpestati, la repressione violentissima, le donne trattate brutalmente. La de-escalation sulla quale si è fondata l’agenda di questi ultimi mesi è, nei fatti, un cedimento incondizionato ai capricci e ai deliri dinel proprio Paese e nel Mediterraneo. I risultati non potranno mai essere diversi finché la politica estera europea sarà concentrata ...

Il rapporto tra l'Unione Europea e la Turchia diventa ogni giorno più inquietante. L'Europa continua a mostrarsi subalterna verso Erdogan, prona a un dittatore criminale. Le istituzioni europee ...che non accettano un ruolo subalterno e a loro volta si disputano consensi sullo stesso terreno. Il centrosinistra potrebbe provare a insinuarsi in queste crepe per provare almeno a giocare sul ...