Traffico Roma del 08-04-2021 ore 17 | 30

(Di giovedì 8 aprile 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchisostenuto in queste ore su gran parte della rete viaria cittadina cominciamo col raccordo anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta fino alla Prenestina nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita allanina ci sono problemi nella zona di Monte Mario incidente in via Ezio Sciamanna all’intersezione con via Carlo Livi è causa di code di ripercussioni anche sulle strade limitrofe sulla Salaria ci sono da partire da Villa Ada sino a piazza di Villa code anche tra l’aeroporto dell’Urbe via dei Prati Fiscali in questo caso si tratta di lavori al Aureliocongestionato in via Gregorio Settimo in via Anastasio II ...