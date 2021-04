Torna Veretout dal 1' | Roma così contro l' Ajax

Advertising

PaolaDiCaro : @CSteno75 @strumentiumani @jerryscottismo @FdR__85 Ibanez, Kumbulla, Mamcini, spina, Karsdorp (magari vedremo pure… - infoitsport : Roma, contro l’Ajax Veretout torna titolare - infoitsport : Lampi di Veretout, ma con l’Ajax torna titolare - ginolat76 : RT @mignolodanese: @dianadaroma @RInfascelli Certo che se inizi un campionato così compresso e denso di impegni e già non avrai il tuo migl… - corgiallorosso : Lampi di #Veretout, ma con l’Ajax torna titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Veretout

Alle 21 la Roma ad Amsterdam sfida l'Ajax per i quarti di finale di Europa League. Questa la probabile formazione di Paulo FonsecaA centro del centrocampola coppia formata da Villar e, con Spinazzola e Bruno Peres sulle fasce. In avanti potrebbe giocare Dzeko dal primo minuto assieme a Pedro e Pellegrini per ...Ajax (4-3-3): Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.La Roma torna a concentrarsi sull’Europa e lo fa sapendo di essere ... In mediana, Villar agirà al centro al fianco di Veretout, mentre Bruno Peres e Spinazzola saranno chiamati a presidiare gli ...