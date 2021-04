The Witcher e Studio Ghibli insieme in una meravigliosa illustrazione (Di giovedì 8 aprile 2021) The Witcher, oltre all'amata serie di giochi di CDPR, ha visto aumentare la sua popolarità grazie alla serie Netflix che ha da poco terminato le riprese della seconda stagione. E mentre i fan attendono notizie su The Witcher 4 e sulla seconda stagione della serie TV, ecco che l'artista ucraina Ana Godis ha deciso di regalarci una spettacolare illustrazione dedicata proprio a The Witcher. Cosa ha di particolare l'immagine? Come potete vedere qui sotto, l'artista ci presenta i personaggi di Geralt, Yennefer, Ciri e Jaksier come se fossero immaginati da Studio Ghibli e, il risultato, è davvero fantastico. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) The, oltre all'amata serie di giochi di CDPR, ha visto aumentare la sua popolarità grazie alla serie Netflix che ha da poco terminato le riprese della seconda stagione. E mentre i fan attendono notizie su The4 e sulla seconda stagione della serie TV, ecco che l'artista ucraina Ana Godis ha deciso di regalarci una spettacolarededicata proprio a The. Cosa ha di particolare l'immagine? Come potete vedere qui sotto, l'artista ci presenta i personaggi di Geralt, Yennefer, Ciri e Jaksier come se fossero immaginati dae, il risultato, è davvero fantastico. Leggi altro...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di notizie che vale sempre la pena ricordare: ??Lucifer: i nuovi episodi escono il 28 maggio ??Che fine ha fa… - PelloSucksAt : @Lyroy_TheToad Tecnicamente è una scelta della casa editrice, ma è ovvio che se non li fa Nintendo i terzi li seguo… - 3cinematographe : Jodie Turner-Smith ha abbandonato il suo ruolo nella serie #Netflix The Witcher: Blood Origin - dardeevil : è arrivato il momento di iniziare The Witcher - SimonaCroisette : RT @Screenweek: #TheWitcherBloodOrigin #JodieTurnerSmith lascia il prequel @NetflixIT L'attrice avrebbe dovuto interpretare una guerriera d… -