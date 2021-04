Advertising

AnsaRomaLazio : Spionaggio: Guerini, Biot non aveva accesso ad operazioni. 'Bruttissima vicenda, valori nostri militari sono altri'… - giornaleradiofm : Spionaggio: Guerini, Biot non aveva accesso ad operazioni: (ANSA) - ROMA, 08 APR - Sulla vicenda Biot 'c'è il segre… - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ????Ministro #Guerini sulla vicenda di spionaggio che ha coinvolto il capitano di fregata Walter #Biot: 'L'ufficiale era… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????Ministro #Guerini sulla vicenda di spionaggio che ha coinvolto il capitano di fregata Walter #Biot: 'L'ufficiale era… - lupone47 : @Michele_Arnese @borrillo62 Adesso stiamo più tranquilli!! Ma un film di spionaggio Guerini lo ha visto in vita sua?!? -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Guerini

Agenzia ANSA

Così il ministro della Difesa, Lorenzo, alle commissioni Difesa di Camera e Senato. "Stigmatizzo - aggiunge - in maniera decisa quanto avvenuto: non sta a me anticipare valutazioni in ordine ...E' quanto ha detto oggi il ministro della Difesa Lorenzo, nel seguito dell'audizione alle ... arrestato con l'accusa di, dopo avere ceduto materiale sensibile a un funzionario dell'...Una comunicazione “doverosa” per Lorenzo Guerini, che ha spiegato le mansioni ... della Difesa il capitano Walter Biot, arrestato per spionaggio a favore della Russia. In attesa di capire ...Sulla vicenda Biot "c'è il segreto istruttorio e finchè la procura non ci consentirà di accedere agli atti non potremo prenderne visione. (ANSA) ...