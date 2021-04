Sonego-Simon in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il secondo turno dell’Atp 250 di Cagliari 2021 oggi vede esordire Lorenzo Sonego contro Gilles Simon. Il torinese ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il francese è stato costretto alla rimonta contro Stefano Travaglia, evitando un allentante derby. Chi vince centra i quarti di finale in Sardegna. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita va in scena nella giornata odierna, giovedì 8 aprile, come terzo match dalle ore 11:00 italiane (dopo Musetti-Evans). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente citata. Inoltre, Sky Sport (canali 201 e 204) garantirà anch’essa la fruizione dell’evento, con streaming sulla piattaforma Sky Go. In alternativa ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il secondo turno dell’Atp 250 divede esordire Lorenzocontro Gilles. Il torinese ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il francese è stato costretto alla rimonta contro Stefano Travaglia, evitando un allentante derby. Chi vince centra i quarti di finale in Sardegna. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita va in scena nella giornata odierna, giovedì 8 aprile, come terzo match dalle ore 11:00 italiane (dopo Musetti-Evans). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente citata. Inoltre, Sky Sport (canali 201 e 204) garantirà anch’essa la fruizione dell’evento, consulla piattaforma Sky Go. In alternativa ...

